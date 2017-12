Crítica de Vilmar Rocha é uma exigência de vaga na chapa majoritária para o PSD

Vilmar Rocha, segundo um tucano, quer ser candidato a senador e, por isso, pressiona o pré-candidato a governador pelo PSDB, José Eliton.

Mas, segundo dois líderes do PSD, o partido de Vilmar Rocha está 99,9% fechado com a candidatura de José Eliton. “Só Vilmar Rocha e dois ou três de seus auxiliares relutam em apoiá-la. Resta saber se o presidente do PSD quer uma vaga na chapa majoritária para o partido ou exclusivamente para si próprio”, pontua o tucano.