Advogado Djalma Rezende está sendo tratado de câncer no Hospital de Câncer de Barretos

A partir do dia 6, o advogado começa a fazer sessões de quimioterapia. Médicos estão otimistas

O advogado Djalma Rezende, diagnosticado com câncer de reto, está se tratando no Hospital de Câncer de Barretos. Depois da retirada do tumor, ele começa a fazer as sessões quimioterapia, a partir do dia 6 de novembro.

Os médicos consideram que o tratamento está sendo bem-sucedido, sobretudo porque o câncer foi descoberto “no início”, e se dizem “otimistas”. Um advogado diz que “Djalma Rezende está animado” e, “como workaholic assumido, só pensa em voltar ao escritório, às petições e atendimento aos clientes”.

“Maior doador do Hospital de Câncer de Barretos, como pessoa física, Djalma Rezende está sendo tratado como o máximo de desvelo”, afirma um advogado.