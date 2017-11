53% dos eleitores admitem votar em Demóstenes Torres para o Senado

O procurador de justiça Demóstenes Torres, do Ministério Púbico de Goiás, deliciava-se com os resultados de uma pesquisa na semana passada. 53% dos eleitores admitem votar no ex-senador… para o Senado. 26% disseram que precisam de novos esclarecimentos para decidir se votam ou não nele. 21% afirmaram que não votam no político. Outro detalhe é que o integrante do PTB tem forte apoio tanto em Goiânia quanto no interior. O petebista deve ser candidato.