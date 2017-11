11 políticos que já se preparam para suceder Iris Rezende

O caos da gestão do PMDB levam políticos a anteciparam o debate sucessório em Goiânia

Como a gestão do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, é apontada como uma das piores da história da cidade — a maioria de seus próprios aliados afirma que o peemedebista está “irreconhecível”, especialmente como administrador —, o debate sucessório já começou (a eleição será realizada daqui a dois anos e nove meses). Onze nomes já se movimentam, articulando alianças e táticas e estratégias. Há até os que, mais animados, acreditam que o líder do PMDB pode sofrer até impeachment. “Na prática, Iris é um prefeito absenteísta”, critica um vereador do PMDB. “Ele frequenta o Paço Municipal, está lá todos os dias, mas é como se não estivesse. Parece alheio ao que está acontecendo na cidade, que está encardida, com aparência de abandonada, funcionando, aparentemente, no piloto automático.”

A lista: Adriana Accorsi (PT), Agenor Mariano (PMDB), Andrey Azeredo (PMDB), Bruno Peixoto (PMDB), Daniel Vilela (PMDB), Francisco Júnior (PSDB), Jorge Kajuru (PRP), José Vitti (PSDB), Luis Cesar Bueno (PT), Vanderlan Cardoso (PSB) e Waldir Soares (PR).