Vírus de computador é enviado por falso e-mail do MPF

O envio de um e-mail com a logo do Ministério Público Federal (MPF) virou discussão nas redes sociais nesta sexta-feira (15/8). Na mensagem o MPF estaria intimando a pessoa para prestar depoimento, porém o órgão não faz notificações via e-mail. “Intimação para comparecimento em audiência, relativa ao procedimento investigatório em epígrafe, em tramitação nesta regional, conforme despacho anexo”, consta no texto.

A denúncia foi feita ao Jornal Opção Online por um goiano por meio do Facebook. No post ele alerta aos colegas para que não cliquem, pois se trata de um vírus.

No Paraná o mesmo e-mail era encaminhado para a população. O MPF teve que declarar em nota que não faz uso de mensagens eletrônicas para qualquer tipo de intimação ou notificação. O órgão reitera que, caso o e-mail tenha sido aberto, o usuário não deve, em nenhuma hipótese, clicar em outros links ou prestar informações pessoais.