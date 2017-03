UFG realiza 3ª chamada do SiSU na Regional Goiânia

Candidatos devem ficar atentos às alterações de datas da chamada pública presencial. Convocação será na próxima quinta-feira (9)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) vai realizar, nos próximos dias 13 e 14 de março, a terceira chamada presencial para os candidatos inscritos no SiSU 2017 que manifestaram interesse em continuar participando do processo seletivo para ingresso em cursos de graduação da Regional Goiânia.

A matrícula dos aprovados nesta terceira chamada será realizada por escalonamento, conforme edital e seus anexos. A convocação para a terceira chamada será divulgada na quinta-feira (9/3), no site na universidade. As vagas respeitam as cotas, na forma da Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e da Portaria Normativa nº 21, de 05 de novembro de 2012.

Chamada Pública

A UFG informa ainda que houve alteração nas datas das duas primeiras etapas da chamada pública presencial da Regional Goiânia. A primeira etapa, cuja convocação será divulgada em 20 de março, acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufaiçal, Câmpus Samambaia, conforme escalonamento.

Já a segunda etapa da chamada pública presencial, com convocação prevista para 28 de março, ocorrerá nos dias 30 e 31 de março, também conforme escalonamento.