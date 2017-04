Recém nascida é abandonada dentro de bolsa, na grande Goiânia

Bebê foi encontrado em frente a uma escola e levado para o Hospital Materno Infantil

Moradores do setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia, encontraram um bebê dentro de uma bolsa de viagem na manhã deste domingo (23/4).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu), que atendeu a ocorrência, a bolsa estava próxima a uma árvore. Apesar de não terem ouvido choro da criança, residentes locais desconfiaram do objeto abandonado e quando a abriram, encontraram o bebê.

A criança do sexo feminino aparentava ter nascido no nono mês de gestação e estava com o cordão umbilical cortado. Os profissionais que atenderam a ocorrência acreditam que o bebê tenha nascido nesta madrugada.

Ela foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil e passa bem. O caso já está sob os cuidados do Conselho Tutelar.