Ranking aponta que Goiânia é a cidade do Centro-Oeste com melhor saneamento básico

Entre as capitais do país, a Goiânia está entre as cinco melhores, ficando atrás apenas de Curitiba, São Paulo e Porto Alegre

Um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil mostrou que Goiânia é a cidade com melhor indicador de saneamento básico do Centro-Oeste. O Ranking do Saneamento Básico das 100 Maiores Cidades é realizado pelo instituto em parceria com a GO Associados, especializada em saneamento básico.

O estudo usa dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Ministério das Cidades – ano base 2015. Para o ranking, é avaliada a evolução dos indicadores de água, esgotos, investimentos e perdas de água nas maiores cidades e com foco nas capitais brasileiras.

Goiânia aparece em 25º no ranking 2017, mesma posição do ranking de 2015. A capital goiana é a quarta entre as capitais, ficando atrás apenas de Curitiba (11º lugar), São Paulo (20º) e Porto Alegre (24º).

A cidade aparece na frente de todas as do Centro-Oeste que figuram na pesquisa: Campo Grande (26º), Brasília (28º), Cuiabá (67º), Aparecida de Goiânia (77º) e Várzea Grande (93º). Segundo o estudo, 99,62% dos goianienses têm acesso a água tratada, enquanto 88,44% do esgoto é tratado.