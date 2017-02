Planetário da UFG disponibiliza telescópios para observação de eclipse solar

Instrumentos possuem filtros adequados para observação do sol e poderão ser utilizados de maneira gratuita

O Planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG) abrirá as portas para quem quiser observar, de maneira segura, o eclipse solar anular previsto para este domingo de carnaval (26/2). Em Goiânia, fenômeno poderá ser observado a partir das 10h18, o meio do eclipse será às 11h31 e o final será às 12h46, com duração total de 2 horas e 27 minutos.

Os interessados em assistir ao eclipse poderão utilizar os telescópios, que possuem os filtros adequados para observação solar,de maneira gratuita. No período da tarde do domingo de Carnaval, haverá duas sessões na sala de projeção do Planetário da UFG às 15h30 (infantil) e 17h (adultos). Os preços são R$6,00 a inteira e R$3,00 a meia entrada. O planetário fica na Avenida Contorno, ao lado do Parque Mutirama, setor Central.

De todo o território brasileiro, será possível ver um eclipse parcial. A porção máxima do Sol que será coberta nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul variará entre 0% e cerca de 70%. Em Goiás será entre 20% e 39%, sendo em Goiânia cerca de 34%.

A sombra da Lua será projetada em uma trajetória que passará pelo sul da Argentina, Chile e parte da África. Só teremos um eclipse solar anular no Norte do Brasil em 2023 e um Eclipse solar total em 2045, também no norte do país.

Especialistas da UFG lembram ainda que olhar diretamente para o sol sem proteção alguma, mesmo durante um eclipse, pode causar sérios danos à visão, devido à exposição aos raios ultravioleta.