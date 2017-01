Pesquisa mostra que 65% da população não quer Sérgio Moro no STF

Instituto Paraná perguntou se entrevistados seriam a favor ou contra nomeação do juiz para o lugar de Teori. Maioria declarou ter receio de que Lava Jato não prossiga sem ele

O Instituto Paraná Pesquisas realizou, entre quinta e sexta-feira (19 e 20 de janeiro), um levantamento de opinião pública acerca do acidente aéreo que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki.

Além de perguntar sobre as possíveis causas da tragédia, o levantamento divulgado nesta sexta-feira também perguntou aos entrevistados se seriam a favor ou contra a nomeação do juiz Sérgio Moro para o o lugar de Teori no Supremo.

Conforme o instituto, 65% são contra a indicação do juiz responsável pela Operação Lava Jato, enquanto 31,1% aprovam a ideia. Não sabem ou não responderam somam 3,9%. O instituto reitera, entretanto, que a maior parte dos que se posicionaram contrários à nomeação declararam, na verdade, ter receio de que a Lava Jato não prossiga sem o juiz.

A pesquisa foi realizada pela internet e foram consultados 2,8 mil brasileiros com 16 anos ou mais. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2% para mais ou para menos.