Irmãos Soares entra com pedido de recuperação judicial

Empresa goiana do ramo de materiais de construção culpa crise econômica e elevada taxa de juros

No ano em que completa meio século de atividades, a Irmãos Soares entrou com pedido de recuperação judicial. Conforme a empresa, a medida foi tomada no último dia 20 de abril devido à prolongada crise econômica e a elevada taxa de juros praticada pelos mercados nos últimos anos.

“Para preservar a sua operação em mais de 14 lojas e assegurar a justa ocupação para mais de 500 funcionários, decidiu buscar a proteção legal para reestruturar seus negócios e assegurar a todos – funcionários, clientes e fornecedores, a continuidade de uma empresa que está se renovando dia a dia, e se tornará ainda mais dinâmica e empreendedora”, diz em nota.

Fundada em dezembro de 1967 por Odilon José Soares e Elon José Soares, a Irmão Soares é hoje uma das maiores redes de materiais de construção do Centro-Oeste, com várias lojas distribuídas no Estado de Goiás e também em Minas Gerais.