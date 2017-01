Governador pode recriar Secretaria do Esporte, que terá Lucas Calil como titular

Se o deputado topar deixar o cargo na Assembleia, abre vaga para Santana Gomes (PSL), que terminou 2016 sem mandato após recontagem de votos

O deputado estadual Santana Gomes (PSL) terminou o ano sem mandato na Assembleia Legislativa. Uma recontagem de votos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) conduziu o pastor Jeferson Rodrigues (PRB), à Casa, ocupando a vaga que até então era de Santana.

Antes de Jeferson assumir, Santana anunciou que seu partido entrou com uma mandado de segurança pedindo que seja feita a recontagem completa de toda a votação. A tese dele é de que outros candidatos seriam afetados, impedindo que ele perdesse a vaga.

No entanto, Santana pode voltar para a Assembleia de uma maneira mais fácil, caso o deputado mais bem votado de seu partido, Lucas Calil (PSL), deixe o cargo. Assim, sua vaga seria reaberta. A única chance disso acontecer, no entanto, é se Calil for para alguma secretaria.

Para resolver o impasse, o governador pode enviar um projeto à Assembleia em 2017 para recriar a Secretaria de Esporte, que atualmente faz parte da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), afirmou uma fonte ao Jornal Opção.

Questionado, Calil disse que o governador acredita no seu potencial e quer vê-lo em uma pasta de expressão. Se oficializada a recriação da pasta, afirma, aceitará o convite para comandá-la.

Combativo, Santana é um dos principais defensores do governador na Assembleia. Ele é considerado leal a Marconi e, por isso, pode haver interesse dele em mantê-lo na Casa.