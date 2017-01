Em primeiro encontro, Iris e Marconi fecham parceria na área de inovação tecnológica

Governador de Goiás e prefeito de Goiânia tiveram audiência no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, onde firmaram acordos e abriram conversações sobre administração na capital

O governo de Goiás vai compartilhar com a Prefeitura de Goiânia bancos de dados do Estado nas áreas de recursos humanos e notas fiscais, auxiliando na redução do trâmite burocrático e modernização do sistema municipal, possibilitando a economia de R$ 10 milhões.

A parceria foi acertada na manhã desta sexta-feira (20/1) entre o governador Marconi Perillo (PSDB) e o prefeito da capital, Iris Rezende (PMDB), no primeiro encontro oficial entre os dois após as eleições de 2016.

“A execução desses dois projetos com recursos próprios da Prefeitura de Goiânia seria difícil pelo valor, algo em torno de R$ 10 milhões. Mas, com a disponibilidade dos softwares do Estado, será facilitado o trabalho administrativo da prefeitura”, avaliou Iris.

Na área da Educação, o prefeito assinalou que embora o ensino infantil e o fundamental sejam de competência da prefeitura e o Ensino Médio, do Estado, isso não impede a realização de um trabalho conjunto de valorização das crianças, dos adolescentes e de jovens de uma maneira geral.

Sobre o debate envolvendo o contrato do município de Goiânia com a Saneago, afirmou que o governador já abriu a discussão do processo e que o próprio Marconi garantiu que o assunto será avaliado de “tecnicamente”.

Na avaliação do prefeito, se existem divergências em época de eleição, “elas não podem nunca influenciar a ação de governantes movidos pelo espírito público, pelo sentimento de pátria, pela responsabilidade administrativa”. Afirmou que ele e o governador vão realizar um trabalho conjunto em Goiânia e dar exemplo aos prefeitos das capitais e governadores dos outros estados.