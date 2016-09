Colégio Militar de Anápolis tem segunda maior nota do Brasil no Ideb

Secretária Raquel Teixeira, vice-governador José Eliton e outras autoridades prestigiaram homenagem ao CPMG Dr. Cezar Toledo pela conquista

Com um grande desfile cívico e a presença de autoridades, o Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) Dr. Cezar Toledo, da rede pública estadual de ensino, em Anápolis, foi homenageado na manhã desta terça-feira (13/9). A escola atingiu a segunda maior nota do Brasil na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2015, com a média 7,2 nas séries finais do Ensino Fundamental, que vai do 6º ao 9º ano.

A secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira, afirmou considerar a escola estadual a primeira do ranking, já que a unidade de Recife, que obteve nota maior, é federal. “As escolas têm condições e estruturas diferentes, por isso considero a nossa nota a primeira da lista. É uma conquista nova, que nos enche de orgulho e vontade de continuar lutando por uma educação de qualidade”, disse.

O colégio, que atualmente atende 1.957 alunos, nos ensinos Fundamental e Médio, repete os bons resultados obtidos em 2014, quando assumiu a ponta entre todas as unidades da rede estadual. Para o tenente-coronel Edmilson Pereira de Araújo, comandante da escola, o segredo é trabalho e dedicação.

“Nosso diferencial, além de duas matérias – Noções de Cidadania e Ordem Unida – é trabalhar em equipe. Professores, coordenadores, alunos e pais se unem em um esforço conjunto. Vamos continuar trabalhando nesse sentido para levar o nome da escola e de Goiás como referência em educação”, afirmou.

Presente na cerimônia, o vice-governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, José Eliton, enalteceu o trabalho da Seduce e parabenizou os alunos pela conquista. “Em Goiás temos profissionais competentes. Somos líderes em educação e experiências inovadoras. O governador e a secretária Raquel Teixeira têm feito um trabalho profundo nessa área, porque sabem que é por meio da educação que se transforma uma sociedade”, ressaltou.

Durante o evento de homenagem, Raquel Teixeira entregou para os alunos do Ensino Fundamental 2 um certificado de honra ao mérito pela conquista.