Jornalista da Globo é chamado de maconheiro e blogueiro é condenado pela Justiça carioca

Nas redes sociais e em blogs, os indivíduos se comportam como se estivessem participando de um linchamento. Como integrantes de uma massa imaginária, parecem ter a individualidade dissolvida e, portanto, não são (mais) indivíduos, e sim partes da massa. Neste processo de desintegração do indivíduo, a ideia de responsabilidade, portanto de punibilidade, vai para o espaço. Daí que as pessoas xingam as outras, famosos ou não, com os piores palavrões e, muitas vezes, dizem que políticos, empresários, advogados, médicos, jornalistas são corruptos, mas não apresentam nenhuma evidência para corroborar as opiniões exacerbadas.

A Justiça tem sido cada vez mais acionada devido às críticas infundadas — mais ataques — de usuários das redes sociais e autores de blogs. O diretor-geral de Jornalismo e Esportes da TV Globo, Ali Kamel, está ganhando todos os processos que moveu contra blogueiros. O motivo é o mais prosaico: blogueiros, assim como usuários de Twitter e Facebook, não apresentam provas do que dizem e isto facilita o trabalho dos advogados da parte agredida. Curiosamente, quando acionados judicialmente, comportam-se como se estivessem acima da lei — invocando a salvaguarda da “liberdade de expressão”.

Marco Aurélio Mello, do extinto site Doladodela, chamou Ali Kamel de “maconheiro” e, processado, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e terá de indenizar o jornalista. Mello pode recorrer, mas, como não tem prova do que “denunciou”, a condenação possivelmente seria mantida.

Mello já havia sido condenado pela Justiça por ter dito que Ali Kamel assediava “moralmente” os funcionários do jornalismo da Globo.

Há pouco tempo, Luiz Carlos Azenha (jornalista qualificado) e Willians de Barros, do site Cloaca News, foram condenados pela Justiça porque disseram que Ali Kamel havia sido ator pornô. A acusação é falsa e, até, estapafúrdia.

Por que Ali Kamel é tão atacado na internet? Possivelmente porque defende, em seus artigos e livros, ideias liberais, não esquerdistas.