Embora tenha disputado a Prefeitura de Jataí pelo DEM, o empresário mantém forte ligação com o governador Marconi Perillo

Dada a demora de Vanderlan Cardoso em tomar uma decisão, o empresário Victor Priori é cotado para assumir a presidência da Saneago.

Victor Priori disputou a Prefeitura de Jataí pelo DEM do senador Ronaldo Caiado, com um vice do PMDB. Porém, apesar de sua ligação com o peemedebista Maguito Vilela, o empresário mantém laços fortes de amizade com o governador de Goiás, Marconi Perillo.