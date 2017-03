TCE e TCM de Goiás vão organizar evento para discutir Qualidade de Obras Rodoviárias

Kennedy Trindade e Joaquim de Castro organizam evento, com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, para discutir a melhoria das obras brasileiras

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás e o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, com o apoio do Crea e de outras instituições, vão organizar o Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Enaop 2017) entre 29 e 31 de maio, em Goiânia. “Qualidade de Obras Rodoviárias” será o tema do evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelos tribunais de conta. O Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil também apoiam o encontro.

Especialistas vão falar sobre sobrecarga e durabilidade de pavimentos; anteprojeto de engenharia e a qualidade das obras rodoviárias, procedimentos de auditoria em obras rodoviárias e concessões de rodovias. O evento terá apresentações de cases e minicursos. Ao término do encontro, será divulgada a Carta de Goiás.

Os presidentes do TCE, Kennedy Trindade, e do TCM, Joaquim de Castro, darão total apoio ao evento.

Trindade, um engenheiro qualificado (presidiu, de maneira competente, o Crisa no governo de Maguito Vilela), e Castro deveriam sugerir que o pessoal da Universidade de São Paulo que está pesquisando um piso para rodovia mais durável fosse convocado para o evento. Fala-se que o piso poderá durar até 60 anos.