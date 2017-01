A antecipação feita por Ana Carla Abrão provocou desgaste para o governo de Marconi Perillo, que decidiu manter a forma antiga de se pagar o imposto

O novo secretário da Fazenda, Fernando Navarrete, e o presidente do Detran, Manoel Xavier, vão anunciar a retomada do antigo calendário de pagamento do IPVA, alterado pela secretária Ana Carla Abrão, com antecipação de seis meses.

A cobrança antecipada gerou enorme desgaste ao governador Marconi Perillo, que agora decidiu retornar ao sistema antigo.