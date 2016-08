Pesquisa do Instituto Paraná mostra 3 candidatos empatados na disputa pela Prefeitura de Aparecida

Considerada a margem de erro de 4,5%, Marlúcio Pereira, Alcides Ribeiro e Gustavo Mendanha estão tecnicamente empatados

Pesquisa do instituto Paraná (encomendada pela TV Record) de intenção de voto para a disputa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia mostra que o quadro eleitoral tem três candidatos literalmente empatados. O candidato do PSB, Marlúcio Pereira, aparece em primeiro lugar, na pesquisa estimulada, com 26,4%. O candidato do PSDB, Alcides Ribeiro, o Professor Alcides, tem 26,2% e é o segundo colocado. O candidato do PMDB, o vereador Gustavo Mendanha, tem 25,8% e é o terceiro colocado. Considerada a margem de erro, de 4,5%, os três estão rigorosamente empatados. Pode-se dizer que há três primeiros colocados. A diferença, comparando com outras pesquisas, é que Gustavo Mendanha está em ascensão. Outro dato é que os números indicam segundo turno, mas não dá para saber, ainda, quais os dois nomes que estarão disputando a segunda etapa do pleito. Até porque a campanha política começou há poucos dias.

A pesquisa estimulada constatou que 10,9% dos eleitores não sabem em quem votar e 10,7 disseram que não votarão em nenhum dos homens apresentados.

Pesquisa estimulada

Marlúcio Pereira 26,4%

Professor Alcides 26,2%

Gustavo Mendanha 25,8%

Não sabe 10,9%

Nenhum 10,7%

Marlúcio Pereira lidera em rejeição

O candidato mais rejeitado é Marlúcio Pereira, com 36,5%. Gustavo Mendanha é o segundo, com 26,9%. Alcides Ribeiro aparece em terceiro, com 24%. A rejeição do postulante do PMDB é praticamente a mesma do candidato do PSDB, enquanto a de Marlúcio Pereira é mais alta — o que, na definição dos nomes para o segundo turno, pode fazer a diferença. Os mais rejeitados tendem a “abrir” espaço para os menos rejeitados que aparecem bem nas pesquisas. De qualquer maneira, é cedo para julgamentos definitivos. Como costumam dizer os políticos, a ida para o segundo turno pode ser decidida por um beicinho de pulga.

Em qual candidato o eleitor não vota de jeito nenhum

Marlúcio Pereira 36,5%

Gustavo Mendanha 26,9%

Professor Alcides 24%

Votaria em todos 16,5%

Não sabe 12,5%

A pesquisa encomendada pela TV Record é de responsabilidade do Instituto de Opinião Pública Paraná Pesquisas. As entrevistas pessoais com 550 eleitores foram realizadas entre os dias 23 e 26 de agosto. A amostra tem um grau de confiança de 95% e margem estimada de erro de 4,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-04050/2016.

O Instituto Paraná Pesquisas está registrado no Conselho Regional de Estatística e é filiado à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.