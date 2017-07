Missão de Demóstenes Torres é retomar o mandato de senador e, depois, disputar eleição para Senado em 2018

Advogados de Demóstenes Torres avaliam que será possível retomar seu mandato de senador. Será a batalha deste segundo semestre

O PTB escancarou todas as portas para o ex-senador Demóstenes Torres — o que evitou que o senador Wilder Morais, do PP, levasse o seu passe político.

Os advogados de Demóstenes Torres estão se preparando para uma longa jornada: a reconquista de seu mandato de senador. Se foi absolvido pela Justiça, sua cassação configura uma injustiça, produto de uma decisão política. Se a lei for cumprida, sugerem os advogados do ex-senador, é praticamente certo que o mandato seja retomado. Mas não será fácil.

Demóstenes Torres descansa numa praia do Ceará, com o objetivo de pôr o fôlego em ordem (se possível, com um bronzeado do estilo “menino do Rio”) e voltar com as baterias carregadas para a festa de sua filiação ao PTB do deputado federal Jovair Arantes e Henrique Arantes. O PTB quer recebê-lo como se estivesse adquirindo o passe do jogador Neymar, do Barcelona.

As pesquisas sugerem que, se candidato a senador, Demóstenes Torres tem condições de ser eleito. O PTB o bancará para senador. Mas há quem, entre seus aliados, avalie que deveria disputar mandato de deputado federal. Político atento, ele, antes de definir qualquer projeto, vai examinar as pesquisas com lupa.