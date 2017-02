Irismo está decepcionado com Andrey Azeredo, que não consegue “controlar” os vereadores

Os iristas dizem que ele é o presidente de direito, mas Jorge Kajuru está se tornando o presidente de fato

Setores do irismo estão decepcionados com o presidente da Câmara Municipal de Goiânia. “O fato é que, embora totalmente obediente ao prefeito Iris Rezende — está sempre dizendo “sim, sr.” —, Andrey Azeredo (PMDB) não consegue controlar os vereadores. Pode-se dizer que a Câmara está funcionando no piloto automático, ou melhor, de maneira anárquica, em sistema de autogestão.

Andrey Azeredo é o presidente de direito, mas quem põe a Câmara Municipal em movimento é Jorge Kajuru (PRP), espécie de presidente de fato, Elias Vaz (PSB), outro presidente que funciona, e Paulo Magalhães (PSD). O peemedebista está sempre com um olhar ausente, desolado. “É uma presença-ausência”, frisa um peemedebista.