Iris Rezende veta indicações de Ronaldo Caiado para as secretarias de Saúde e da Educação

Mas o prefeito de Goiânia promete indicar aliados do senador do DEM para cargos no segundo escalão

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, comentou que vai indicar outros nomes da chamada “Cota Caiado” para o primeiro escalão (na verdade, segundo escalão). Mas ficou bem claro que o peemedebista-chefe não aceitou as indicações do senador Ronaldo Caiado para as secretarias da Saúde (Sílvio Fernandes e Paulo Daher) e da Educação (Joel Santana Braga Filho).

Iris Rezende preferiu nomear, para fazer um agrado pessoal, uma filha de Ronaldo Caiado, a advogada Anna Vitória Gomes Caiado, para a prestigiosa Procuradora-Geral do Município de Goiânia. Acrescente-se que Samuel Belchior reivindicou o cargo para aliados, mas foi atropelado pelo prefeito.

Dívidas pagas?

Aliados de Ronaldo Caiado dizem que o senador não costuma reclamar, “porque não é de seu feitio fazer pressão”, mas admitem que há um certo mal-estar com Iris Rezende. O grupo acreditava que, como se empenhou de maneira extraordinária na campanha, participando de tudo, teria mais espaço nos cargos do primeiro escalão. O peemedebista estaria sendo ingrato.

Os caiadistas frisam que Caiado teve uma participação de proa na campanha do prefeito Iris Rezende. Quando começaram a falar em “virada”, dado o crescimento de Vanderlan Cardoso, alguns peemedebistas cruzaram os braços. Mas os adeptos do senador foram para as ruas e intensificaram o corpo a corpo.

Iristas sublinham que, como outros aliados de Caiado vão ser contemplados, inclusive no primeiro escalão, não há por que “chorar”. Eles acrescentam que, na eleição de 2014, o PMDB “elegeu” o democrata para o Senado. Noutras palavras, a dívida já teria sido paga. Ressalte-se, porém, que Iris Rezende aprecia o presidente do DEM, que avalia como mais leal do que os Vilelas — Maguito e Daniel.