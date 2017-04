Aliado conta que ao ter nome conectado a escândalo da Odebrecht, o prefeito de Goiânia ficou abalado

De um peemedebista ligado ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende, no salão New Star, na presença do mestre Ruimar Ferreira, no sábado, 22: “Ao saber que seu nome havia sido citado como tendo recebido dinheiro da Odebrecht, Iris chegou a passar mal”.

A Odebrecht entregou o dinheiro nas mãos do ex-senador Mauro Miranda, um dos principais amigos de Iris Rezende.