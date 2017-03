59 favoritos para deputado estadual na eleição de 2018

Figuram na relação Valério Luiz Filho, Adriana Accorsi, Paulo Cezar Martins, Cristina Lopes e Virmondes Cruvinel

Com o apoio de lideranças partidárias do PMDB, do PSDB, do PPS, do PSD, do PP, do PT, do PHS, do PSL, do PSB e do PTN, o Jornal Opção elaborou uma lista dos 59 favoritos para deputado estadual em 2018 (só 41 serão eleitos). Todos admitem que, a 18 meses das eleições, não é possível elaborar uma lista consistente. Há projetos que podem ser mudados. O presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB), tanto pode disputar mandato de deputado federal quanto de deputado estadual. O vereador Antônio Gomide (PT) pode ser vice de Daniel Vilela, um dos pré-candidatos do PMDB a governador de Goiás, ou postular mandato de deputado estadual ou de deputado federal. E há as surpresas de sempre. Alguém que sai candidato de uma cidade do interior, sendo absolutamente desconhecido, e se elege — como Lissauer Vieira, do PSB de Rio Verde, em 2014. Os eleitores que elaboraram a lista disseram que Catalão, Jataí e Aparecida de Goiânia devem eleger ao menos um ou dois deputados, mas raramente souberam dizer seus nomes. Priscila Tejota, do PSD, se candidata, é apontada como “fortíssima”, mas poderia atrapalhar as dobradinhas de seu marido, Lincoln Tejota (disputará mandato de deputado federal), do PSD, com outros postulantes. Por isso, os líderes optaram por não citá-la. A seguir a lista, em ordem alfabética.

1 — Adriana Accorsi/PT;

2 — Adriete Elias/PMDB;

3 — Agenor Mariano/PMDB;

4 — Alison Maia/DEM;

5 — Andrey Azeredo/PMDB;

6 — Bruno Peixoto/PMDB;

7 — Carlim Café/PSB;

8 — Carlos Antônio/PSDB;

9 — Charles Bento/PRTB;

10 — Chiquinho Oliveira/PSDB;

11 — Cláudio Meirelles/PR;

12 — Clécio Alves/PMDB;

13 — Kleybe Morais/PSDC;

14 — Cleudes Baré/PSDB;

15 — Cristina Lopes/PSDB;

16 — Dária Rodrigues/PP;

17 — Diogo Sorgatto/PSB;

18 — Eliane Pinheiro/PMN;

19 — Elias Vaz/PSB;

20 — Flávia Morais/PDT;

21 — Francisco Júnior/PSD;

22 — Gleison Cabrini/PSDB;

23 — Gugu Nader/PSB;

24 — Gustavo Sebba/PSDB;

25 — Helio de Sousa/PSDB;

26 — Henrique Arantes/PTB;

27 — Henrique César/PSDB;

28 — Humberto Aidar/PT;

29 — Isaura Lemos/PC do B;

30 — Issy Quinan/PP;

31 — José Vitti/PSDB;

32 — Júlio da Retífica/PSDB;

33 — Laudenir Lemes/PSD;

34 — Lêda Borges/PSDB;

35 — Lissauer Vieira/PSB;

36 — Lívio Luciano/PMDB;

37 — Lucas Calil/PSL;

38 — Luis Cesar Bueno/PT;

39 — Marcos Abrão/PPS;

40 — Marlúcio Pereira/PTB;

41 — Marquinho do Privê/PSDB;

42 — Max Menezes/PSD;

43 — Nédio Leite/PSDB;

44 — Ozair José;

45 — Ozeias Varão/PSB;

46 — Pastor Jefferson/PRB;

47 — Paulinho Sérgio/PSDB;

48 — Paulo Cezar Martins/PMDB;

49 — Samuel Almeida/PHS;

50 — Santana Gomes/PSL;

51 — Silvio Rodrigues/DEM;

52 — Simeyzon Silveira/PSC;

53 — Tales Barreto/PSDB;

54 — Thiago Maggioni/PSDB;

55 — Valério Luiz Filho/PSD;

56 — Vanuza Valadares/PMDB;

57 — Vinicius Cirqueira/Pros;

58 — Virmondes Cruvinel/PPS;

59 — Zander Fábio/PEN.