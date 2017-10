Modelo com deficiência estampa edição para colecionadores da “Playboy”. Veja fotos

Catarinense de 31 anos, Ariana Martins é a nova aposta da revista masculina

A edição de colecionador da próxima “Playboy” terá na capa a modelo Ariana Martins. Ela é a primeira mulher com deficiência auditiva da história a estampar a revista masculina.

A catarinense de 31 anos e com quase 1,79m de altura contou que já enfrentou dificuldades na carreira de modelo por conta da sua deficiência, mas nada fez com que ela desanimasse. Hoje, a bela conseguiu seu espaço, fazendo trabalhos até mesmo fora do País.

Confira algumas fotos do ensaio de Ariana:

