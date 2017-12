Marido de Luana Piovani posta foto da esposa nua e vira alvo de polêmica

O surfista Pedro Scooby adora publicar cliques para lá de ousados da esposa nas redes sociais, o que tem causado críticas de internautas pela “exposição excessiva”

Quem acampanha a atriz Luana Piovani e o seu marido, o surfista Pedro Scooby, nas redes sociais sabe que o casal adora causar com publicações para lá de ousadas. Não é raro que Scooby publique fotos da bela totalmente nua — sempre bom lembrar: de forma consentida e com o total aval da artista.

Acontece que muitos usuários tem criticado a exposição do casal na web e lotado as redes dos dois de críticas e comentários maldosos. O último clique ousado do casal foi feito na Itália, quando o surfista compartilhou no Instagram uma foto da mulher nua em uma banheira.

Como era de se esperar, o clique gerou polêmica, e uma enxurrada de ataques. Ambos de pavio curto, marido e mulher fizeram questão de rebater algumas críticas à exposição excessiva.

“O que é autoafirmação pra vocês? O que essa foto tem demais? Ela já fez milhões de catálogos de lingerie, Playboy, Trip. Acho que vocês estão preocupados demais com a vida dos outros”, respondeu Scooby a um usuário que disse que o surfista estava querendo se “autofafirmar”.

Outra seguidora chamou a publicação de “mico” e também foi prontamente retrucada: “Mico? Mico é julgar os outros com um Instagram trancado e com uma foto com o cabelo na frente”.

Luana Piovani também não ficou calada e fez questão de comentar no clique do marido: “Uau, que foto ousada! Uma mulher pelada na banheira. Vocês me matam de rir, sabia? Tanto auê por nada. Te amo, bifão!”.

Em bate-papo recente com internautas, a atriz comentou sobre as publicações em que aparece nua. Segundo ela, o maridão se excita com a situação e frisou mais uma vez que tudo acontece com o seu aval.