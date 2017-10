Justiça manda Delegado Waldir apagar calúnias contra Marconi das redes sociais

Deputado federal terá de pagar multa de mil reais por dia em caso de descumprimento da sentença

O juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Goiânia determinou ao deputado federal Delegado Waldir (PR) que apague as calúnias, injúrias e difamações desferidas contra o governador Marconi Perillo (PSDB) nas redes sociais. Os posts — veiculados nos perfis que o parlamentar mantém no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube — reproduziram uma entrevista que o delegado Waldir concedeu ao site “Portal do Valle.”

De acordo com a sentença proferida pelo juiz Sebastião José de Assis Neto, o parlamentar está proibido de veicular a entrevista em qualquer outro meio “até o julgamento final, sob pena de multa diária de R$ 1 mil”. O magistrado determinou também que o deputado participe de uma audiência de conciliação com Marconi Perillo, em data ainda a ser definida.

A decisão atendeu ao pedido de tutela antecipada requerido pela defesa do governador, pelo fato de o Delegado Waldir ter ofendido a honra de Marconi Perillo, “utilizando de termos injuriosos, caluniosos e difamatórios, imputando a este fatos ofensivos a sua reputação e a sua dignidade”. A sentença se estende ao site “Portal do Valle”.