Incorfomada, gestão Iris deve entrar na Justiça para garantir aumento do IPTU

Paço sofreu esmagadora derrota nesta quarta-feira (22) após vereadores derrubarem veto a projeto que proíbe reajuste contínuo do tributo

Incorformada com a derrota acachapante na Câmara de Goiânia nesta quarta-feira (22/11), a gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB) estuda entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a votação que derrubou o veto do Paço ao projeto que acaba com o aumento contínuo do IPTU da capital.

A informação foi passada pelo vereador Oseias Varão (PSB), um dos quatro vereadores que votaram a favor do Paço durante a sessão des quarta. “Um projeto que mexe com a receita e que foi iniciativa de um vereador, isso é vedado constitucionamente”, justificou o pessebista.

Com a derrota, o Paço também deve retirar da pauta o projeto de lei que estabelece o aumento contínuo do IPTU apenas para imóveis acima de R$ 500 mil. Segundo o Oseias, a matéria de autoria do Executivo fazia parte das articulações para que a Casa de leis mantivesse o veto do prefeito.

Na avaliação do vereador, a nova derrota da prefeitura não passou de “vaidade” de vereadores da oposição. “Não aceitaram a proposta e a oposição entendeu que ficaria desmoralizada”, disse.