Garota de programa anã faz sucesso na internet

Jovem usa a estatura para atrair clientes curiosos e criou um blog/canal no YouTube, onde relata suas experiências

Dafne tem 25 anos, é estudante de Direito e se tornou prostituta por estar precisando de dinheiro. Até aí, sem muitas novidades. O diferencial da curitibana é a estatura: Dafne é uma anã de 1,30 metros. A característica poderia ser vista por ela como um empecilho, mas a garota de programa aproveitou para atrair clientes curiosos.

Com um blog e canal do YouTube no qual ela relata – com detalhes -, os programas que faz, Dafne vem fazendo sucesso na Internet. Confiante e feliz com o ofício, ela recebe, inclusive, apoio da família. Ela atende de domingo a domingo e, segundo ela, não para nem em feriados. Mas só um cliente por dia, às vezes dois. “Prefiro só um por causa da minha limitação física”, diz.

Em um dos vídeos do seu canal, Dafne defende que a prostituição a ajudou a superar o preconceito que as pessoas tinham com ela, já que muitas a discriminam mais pelo tamanho que por ser garota de programa. “Tem muita gente que tira sarro, mas meus clientes não, eles são bem tranquilos”, diz ela, confiante.

Uma das coisas que chamam atenção na lista de Dafne é a quantidade de clientes famosos. Segundo ela, vários deputados paranaenses a procuram e alguns jogadores de futebol também – embora ela prefira não atender os atletas porque “usariam muitas drogas e o programa poderia ficar perigoso”, já que ela é pequena e talvez não conseguisse se defender.

Cobrando R$ 300 por encontro, Dafne também têm revoltado outras pessoas da área, como cafetões e prostitutas, que cobram por hora. Segundo a prostituta, o valor só aumenta quanto envolve algum pedido inusitado.

A futura advogada ainda não sabe o que vai fazer depois que se formar. Ela quer continuar com os programas, mas não tem certeza se vai conseguir conciliar as duas carreiras. Embora esteja quase terminando o curso, Dafne pode optar por não seguir carreira porque, segundo ela, “tomou gosto” pelos programas.

Veja um dos vídeos do canal de Dafne: