Dupla Matheus e Kauan é condenada a pagar direitos trabalhistas a ex-funcionário

Técnico de monitor de shows teve valor de salário corrigido e deve receber todos os seus direitos trabalhistas

Um empregado que trabalhava como técnico de monitor dos shows da dupla sertaneja Matheus e Kauan obteve sentença favorável em ação trabalhista movida contra as empresas Mundo Produções, da qual a dupla de cantores era sócia, e Audiomix Digital e Comunicação e Audiomix Eventos.

O relator do processo, o desembargador Welington Luis Peixoto, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18) confirmou a decisão da juíza Viviane Silva Borges, da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia. Os argumentos em defesa do empregado foram sustentados pelo advogado Rafael Lara Martins.

De acordo com o representante do trabalhador, a justiça entendeu que a Audiomix também integra o grupo que explora a atividade da dupla sertaneja e deve, portanto, ser também responsabilizada na ação trabalhista.

O técnico, que participava na montagem e desmontagem dos shows da dupla Matheus e Kauan, tinha carteira assinada com valor fixo fictício – correspondente a, aproximadamente, um salário mínimo – mas, na verdade, recebia por show. “Sendo assim, o trabalhador obteve o parecer favorável para que seja corrigida a remuneração em sua carteira de trabalho e para que sejam pagos todos os seus direitos trabalhistas, inclusive o Descanso Semanal Remunerado sobre o valor por show”, informou o advogado Rafael Lara Martins.

O advogado destaca que o empregado teve reconhecido seu direito ao adicional de insalubridade em razão de exposição a ruído acima dos limites de tolerância, durante a realização dos shows. “Ele deverá receber também as horas extras referentes aos dias de shows, bem como receber em dobro os feriados trabalhados, além do adicional noturno”, acrescenta. Segundo Rafael, as reclamadas deverão ainda pagar as horas de ensaio da banda, já que o técnico também precisava trabalhar nesses dias, mas recebia somente quando tinha shows.