Deputado anti-LGBT é flagrado fazendo sexo com homem no gabinete

Wes Goodman, de 33 anos, renunciou ao cargo e pediu desculpas aos seus eleitores

Um deputado estadual de Ohio, nos Estados Unidos, renunciou ao cargo após ser flagrado fazendo sexo com um homem em seu gabinete. Republicano e crítico ferrenho da causa LGBT, Wes Goodman, de 33 anos, decidiu se demitir pela “conduta inapropriada”, sem dar mais detalhes. As informações são do jornal “Extra”.

Representante do líder republicano do Legislativo de Ohio, Cliff Rosenberger, explicou que o parceiro de Wes não era funcionário e também não tinha qualquer cargo eletivo na Casa. Ele definiu o encontro como consensual, mas “inapropriado para um representante estadual”. A versão foi confirmada pelo parlamentar.

Em nota, o americano pediu desculpas e solicitou privicidade para começar o “próximo capítulo da vida”. “Todos trazemos nossas próprias lutas e provações à vida pública. Isso tem sido verdade para mim, e sinceramente me arrependo que minhas ações e minhas escolhas tenham me impedido de servir meus eleitores e nosso Estado de maneira que reflita os melhores ideais do serviço público. Para aqueles a quem desapontei, sinto muito”, disse.

Conservador, Wes Goodman é casado com uma mulher e o “casamento natural”, que ocorreria apenas entre um homem e uma mulher, era uma de suas plataformas políticas.