CEI da Saúde vai investigar máfia do Samu

Vereadores teriam recebido a informação de que o crime continua sendo praticado e que nenhum dos envolvidos no caso foi responsabilizado

Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga problemas na saúde pública da capital deve investigar também esquema de pagamento de propina a funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Goiânia (Samu). O esquema foi alvo da operação “SOS Samu” deflagrada pelo Ministério Público em junho do ano passado.

Presidente da CEI, Clécio Alves (PMDB) informou ao Jornal Opção que irá pegar o processo referente a operação no Ministério Público e apurar se houve punição ao envolvidos e se a irregularidades continuam acontecendo.

O esquema funcionava assim: feito o atendimento de urgência pelo Samu, por condutor socorrista ou técnico de enfermagem, era contatada a regulação de vagas do acesso aos leitos de UTI, cabendo a esta determinar o encaminhamento do paciente para algum hospital vinculado ao SUS, de acordo com a regulação de vagas. Entretanto, os investigados estavam fraudando tal procedimento de atendimento de pacientes que possuíam planos de saúde — eram encaminhados para unidades de UTI particulares.

Vereadores teriam recebido informação de que as práticas para fraudar a regulação de acesso aos leitos de UTI continuam acontecendo e de que nenhum dos envolvidos no caso teria sido responsabilizado.

Na época, foram executados 24 mandados de prisão temporária e de 43 mandados de busca e apreensão. Mas, todos os presos na operação foram liberados pela justiça.