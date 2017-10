A Lei nº 179, sancionada no dia 17 de abril de 1998, instituiu São Francisco de Assis como o Padroeiro do município de Valparaíso de Goiás. Por esta razão, o dia 4 de outubro é considerado um feriado municipal, data em que se comemora o dia de um dos principais santos da Igreja Católica Apostólica Romana. Em virtude disso, a comunidade católica preparou uma grande programação para celebrar a Semana do Padroeiro.