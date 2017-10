TJDFT torna Rollemberg e secretária de Planejamento réus por improbidade

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) tornou o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) e a secretária de Planejamento, Gestão e Orçamento, Leany Lemos réus por improbidade administrativa na gestão de cargos do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon).

Segundo a ação movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), servidores concursados deixaram de ser nomeados para cargos ocupados por funcionários sem vínculo com a administração em cargos comissionados. Para o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública, não há provas que afastem a conclusão de que “não houve ato ímprobo”, mesmo com a alegação da defesa de que “não há justa causa” na ação do MPDFT.