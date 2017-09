Senadora Lúcia Vânia elogia trabalho de Aleandra Sousa

Durante visita em Águas Lindas, a senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) elogiou a presidente do Coegemas-GO e primeira-dama Aleandra Sousa pelo trabalho que vem sendo desempenhado nos últimos anos.

“Aleandra te vejo como uma mulher forte e aguerrida, que com muita delicadeza no trato conquista todos a sua volta. E a nossa política carece de mulheres como você, que trabalha em prol da população”, disse Lúcia Vânia.

A senadora Lúcia Vânia falou ainda do quanto a cidade de Águas Lindas evoluiu e que isso se deve ao casal Hildo do Candango e Aleandra Sousa. “Esta cidade é uma antes e outra depois da gestão de vocês, e fico feliz em ver que vocês lutam também pela região, Hildo na AMAB e Aleandra no Coegemas. Vocês estão de parabéns, e Aleandra tenho certeza que você fará um brilhante trabalho à frente do Legislativo em Goiânia. Todo estado tem muito a ganhar com sua experiência”, completou a senadora.