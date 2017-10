Senador Wilder Morais realiza vistoria no Hospital Regional de Águas Lindas

O senador Wilder Morais (PP-GO), o prefeito Hildo do Candango (PSDB) e comitiva realizaram uma vistoria nas obras do Hospital Regional de Águas Lindas (HUGO 9), que se tornará referência da região do Entorno.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu o empenho do senador em captar os recursos necessários para equipar a unidade. “Esta obra que estava em via de ser demolida foi resgatada graças ao esforço conjunto da Câmara Municipal, do governador Marconi Perillo e do deputado federal Jovair Arantes. E o senhor chegou num momento importante, pois conseguiu articular junto ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, os recursos necessários da ordem de R$ 16 milhões para a aquisição de equipamentos e mobiliários para o seu pleno funcionamento”, comemorou o prefeito.