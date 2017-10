Saúde de Brazlândia promove ação para estreitar relação entre pais e adolescentes

Orientar pais e filhos a lidar com os desafios da adolescência é a tônica de um trabalho desenvolvido na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 de Brazlândia. A proposta consiste em atendimentos em grupo e consultas para estreitar a relação familiar, bem como melhorar o comportamento dos jovens.

A iniciativa é coordenada pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), um grupo de especialistas que auxilia as equipes da Estratégia Saúde da Família. Uma das atividades é o Grupo de Pais, que ocorre toda quarta-feira, a partir das 14 horas.

Nas reuniões, destinadas apenas aos cuidadores, entram em pauta conflitos familiares, tipos de violência, superproteção parental e negligência. Também é debatida a dificuldade dos responsáveis em lidar com temas da adolescência (sexualidade, autonomia, responsabilidade e independência). No Nasf, atuam com o médico um fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, uma assistente social e um farmacêutico.