Rollemberg cria secretaria para o PSDB

O governador de Brasília (DF), Rodrigo Rollemberg (PSB), anunciou na última quarta-feira (25/10) a entrada de dois tucanos em sua administração: a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia e o primeiro suplente de deputado distrital Virgílio Neto.

Esse é o primeiro passo oficial para uma aliança entre PSDB e PSB nas eleições de 2018.

Abadia toma posse na próxima semana no cargo de secretária especial de Projetos Estratégicos. Ficará encarregada de projetos como a implantação da infraestrutura do Sol Nascente e de Vicente Pires, a desobstrução e a ocupação ordenada da orla do Lago Paranoá, a desativação do lixão da Estrutural, o projeto Habita Brasília.

“São projetos muito importantes para o Governo do DF e chegamos à conclusão que o melhor nome pela sua competência, pela sua inserção social, pela sua reputação e pelo seu espírito público seria o da ex-governadora Maria de Lourdes Abadia”, afirmou o governador.

Virgílio Neto assumirá a Subsecretaria de Políticas Estratégicas da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (Sedestmidh) do GDF.