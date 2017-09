Rollemberg adere ao Dia Mundial sem Carro

Para comemorar o Dia Mundial sem Carro, celebrado sexta-feira (22/9), o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, foi para o Palácio do Buriti pela manhã de bicicleta. Ele partiu da 204/205 da Asa Sul e seguiu para a sede do Executivo local. Vale destacar, o Dia Mundial sem Carro tem o objetivo de estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel para a mobilidade. Também propõe que as pessoas utilizem, ao menos neste dia, outros meios de transporte, como a bicicleta.