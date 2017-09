Rodoviários e empresários entram em acordo sobre reajustes

Os rodoviários do Distrito Federal fecharam acordo neste domingo (24) e encerraram a possibilidade de novas paralisações. Em assembleia, a categoria aceitou a proposta de reajuste feita pelos empresários. Com o acordo, ficou acertado o reajuste de 5,25% no salário, auxílio-alimentação e cesta básica, e de 14% nos planos de saúde e odontológico. Com isso, pelo menos até agosto do ano que vem não há previsão de novas paralisações. O tema já vinha sendo discutido entra a categoria e os empresários. No entanto, em julho deste ano começou o impasse. A última reunião havia sido realizada na última terça-feira (19/09), mas sem acordo. Os rodoviários chegaram a marcar uma paralisação para o dia 21, na última quinta. Mas os empresários acenaram como nova proposta, o que fez a categoria recuar até este domingo (24/09), quando finalmente entraram em consenso.