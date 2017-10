Retiradas as grades proteção do Palácio do Buriti

O governo de Brasília retirou as grades de proteção em volta do Palácio do Buriti na quarta-feira (4/10). A remoção já vinha sendo discutida havia alguns meses dentro do próprio Executivo, entre a Casa Militar e a Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social. Para não prejudicar a segurança no local, as grades poderão ser usadas, de forma temporária, em casos excepcionais que possam comprometer a integridade das pessoas e do patrimônio público. A medida também atende à recomendação do Ministério Público Federal para que sejam retiradas todas as grades que cercam os monumentos tombados da cidade, como os Palácios do Planalto, da Alvorada e do Supremo Tribunal Federal (STF).