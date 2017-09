Representantes do DF e do Entorno articulam ações integradas de saúde

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca, recebeu representantes do Entorno e de Minas Gerais para dialogar sobre ações integradas no setor. O grupo se reuniu, na tarde de terça-feira (26/09), no Palácio do Buriti. Entre outros temas, foram debatidos o processo de reforma da atenção primária em Brasília e os impactos das mudanças na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride).

Além disso, Goiás e DF expuseram as medidas adotadas e o acompanhamento de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Ao fim, os representantes assinaram uma carta com propostas.

Além do DF, integram a Ride os municípios goianos de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa. De Minas Gerais, também fazem parte: Buritis, Cabeceira Grande e Unaí.