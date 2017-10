“Prospera” ainda tem R$3,9 milhões para serem liberados em 2017

Com a meta de investir R$ 11 milhões em 2017, o Prospera, programa de microcrédito produtivo do governo de Brasília, ainda pode liberar neste ano R$ 3,9 milhões para investimento nas áreas urbana e rural.

De acordo com levantamento da Secretaria Adjunta do Trabalho, da pasta do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, os R$ 7 milhões já entregues em 2017 estão distribuídos em 625 contratos.

Os pedidos para 2017 devem ser feitos até 10 de novembro. Das operações contratadas, a maior parte está concentrada na agricultura, com um montante de R$ 2,7 milhões, que representa 161 contratos. Em seguida está o comércio, com 279 operações e R$ 2,6 milhões.

O setor de serviços aparece na terceira colocação, com R$ 976 mil para 108 contratos. Indústria, pecuária e artesanato ocupam as últimas colocações e somam mais de R$ 706 mil em cartas de crédito efetivadas.

O montante de R$ 7 milhões liberados neste ano permitiu, segundo a secretaria, que 1.202 empregos fossem mantidos e outros 150, criados.