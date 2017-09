Projeto Viva Acessibilidade finaliza planejamento de obras para escolas mais acessíveis

Na última quinta-feira (28/9), representantes do MP/GO e da Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e do Projeto Viva Acessibilidade, estiveram reunidos na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana. O objetivo do encontro foi mais uma vez tratar da readequação de projeto de acessibilidade que será executado nas escolas municipais Tancredo de Almeida Neves – CAIC e Mestre Sabá.

O trabalho que busca garantir a efetiva inclusão e integração das pessoas com deficiência nas escolas públicas municipais, tornou-se uma realidade graças a articulação conjunta entre Prefeitura, Ministério Público e Projeto Viva Acessibilidade. No entanto, é importante destacar o suporte dado pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, assessoria técnica da Coordenação de Apoio Técnico Pericial (Catep) e Coordenadoria de Apoio à Atuação Extrajudicial (Caej).