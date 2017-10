Pode surgir uma nova aliança política no DF para 2018

Os comandos do PT e do PDT no Distrito Federal se reuniram na manhã de terça-feira (24/10) para discutir uma parceria para as eleições de 2018. Os dirigentes dos partidos decidiram construir um projeto em conjunto que chamam de “democrático e popular” sem escolher por enquanto quem será o candidato a governador.

Estavam presentes pelo PDT o presidente regional, Georges Michel, o presidente da Câmara, Joe Valle, e integrantes da legenda. Pelo PT, participaram a presidente regional, deputada federal Érika Kokay, os distritais Chico Vigilante e Ricardo Vale, e os ex-deputados Geraldo Magela e Roberto Policarpo.

Os dirigentes do PDT têm conversado também com representantes de outros partidos e estão muito próximos do ex-senador Cristovam Buarque (PPS/DF), mas os petistas não aceitam alianças com políticos que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff. Por isso, os pedetistas terão de escolher um caminho.