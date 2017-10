PM apresenta alunos-soldados que atuarão em Valparaíso

Nesta segunda-feira (9/10) em Luziânia (GO), o 5º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Goiás – 5º CRPM apresentou os alunos-soldados recentemente empossados que atuarão na região do Entorno do Distrito Federal, após a realização do Curso de Formação de Praças – CFP. A capacitação terá a duração de 12 meses. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás, dos futuros policiais que irão integrar as fileiras da Corporação, 40 serão destinados ao policiamento ostensivo e darão suporte aos futuros agentes da Guarda Municipal de Valparaíso que devem começar a atuar nas ruas da cidade no mês de dezembro.