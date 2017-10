Para combater a crise hídrica no DF, governo vai captar recursos no exterior

O governo do Distrito Federal negocia a liberação de US$ 41,1 milhões (cerca de R$ 130 milhões) para formalizar o programa Brasília Capital das Águas, que, segundo o executivo, prevê uma economia de até 747 litros por segundo de água e propõe ações para manter a boa qualidade dos recursos hídricos do Rio Descoberto e do Lago Paranoá; como a liberação desse tipo de financiamento depende de aprovação do Poder Legislativo, o GDF protocolou, na Câmara Legislativa, o Projeto de Lei nº 1.762, de 2017