No Distrito Federal, estatais passam por mudanças

O governo do DF vai realizar uma série de mudanças nas empresas estatais do Distrito Federal. O diretor do setor de Risco e Controladoria do Banco de Brasília (BRB), Marco Aurélio Monteiro, será uma das substituições do GDF. O atual presidente da companhia de ônibus TCB, Carlos Arthur Hauschild, ocupará o cargo.

Segundo a estatal, Monteiro deixa o cargo no BRB por acumular a diretoria e a presidência de um dos braços do banco, a BRB Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários (DTVM). Agora, a presidência será exercida com exclusividade, deixando a outra vaga em aberto. A mudança foi anunciada aos acionistas na última terça (10).

A dança das cadeiras promovida pelo governo continua com a substituição da presidência da TCB: no lugar de Hauschild entra o administrador do Guará, André Brandão Péres, indicação do deputado Rodrigo Delmasso (Podemos). Luiz Carlos Delfino do Nascimento Júnior foi o escolhido para ocupar a cadeira de Péres. A troca de gestão na Administração Regional do Guará já foi divulgada no Diário Oficial.

Segundo o GDF, nenhuma dessas trocas estão relacionadas ao desembarque do PDT da base aliada ao Palácio do Buriti. A justificativa é de que as mudanças asseguram o funcionamento e a melhoria da prestação de serviços à população.