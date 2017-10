No DF, decretos regulamentam feiras, quiosques e trailers

O governador Rodrigo Rollemberg assinou, na manhã de segunda-feira (16/10), dois decretos que regulamentam feiras, quiosques e trailers no Distrito Federal. O DF tem 29 feiras livres e 36 feiras permanentes, que significam cerca de 16 mil boxes. A regulamentação de funcionamento oferece segurança jurídica ao feirante.

Para aqueles que trabalham com trailers e quiosques, serão emitidos termos de autorização de uso até que sejam concluídas as licitações. São cerca de 3 mil instalações desse tipo, e os decretos vão garantir a legitimidade do uso dos espaços públicos por parte dos permissionários e ocupantes.