Na manhã sábado (23/9), moradores de mil imóveis da QNR, em Ceilândia, receberam a escritura do lote em que moram. A cerimônia ocorreu na praça da QNR 4 e teve a participação do governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg. Com os documentos, os moradores recebem um reconhecimento judicial de que são os proprietários do local em que vivem.